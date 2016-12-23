Kırklareli'nde polis minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine göreve giden Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet polislerini taşıyan 39 A 3841 plakalı polis minibüsü ile Mezih Emil idaresindeki 41 VZ 949 plakalı tır, Kavaklı beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan biri şube müdürü 11 polis ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı polisleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in, cenaze töreni için kentte bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü hastanede ziyaret etti.

Bakan Özlü, hastanede Vali Esengül Civelek'ten bilgi aldı. AA