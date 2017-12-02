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Kırklareli'nde fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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Kırklarelinde fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanağın ardından gece saatlerinde de fırtına etkili olmaya başladı. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde devrilen arı kovanları zarar gördü.

Elektrik telleri de zarar görürken, Hamdibey köyünde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgeye göre, yağışların 5 Aralık Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği ön görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak, kırklareli, Fırtına, demirköy
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