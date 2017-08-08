Kırklareli'nde doğal gaz borusu patladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı.

Kocasinan Mahallesi Yasemin Sokağı'nda, Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve doğal gaz ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından hatta gaz akışı sağlayan vana kapatıldı. Bölgede yoğun bir gaz kokusu oluşurken, itfaiye ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Bölgedeki hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.