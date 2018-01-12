Kırklareli'nde bir gölette çok sayıda ölü balığa rastlandı

Ovacık köyündeki Çimdik göletinde köy sakinleri tarafından çok sayıda ölü balığa rastlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışmalar yaparak, gölet suyundan numune aldı.

Köy muhtarı Celal Adnan Çetin, köy sakinleri olarak balık ölümleri ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Göletin 30 yıldır kullanımda olduğunu belirten Çetin, yaklaşık bir hafta öncesi yağmur ile göldeki binlerce balığın ölmeye başladığını anlattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gölette çalışmalar yaptıklarını anımsatan Çetin, balık ölümlerinin en kısa sürede sebebinin tespit edileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA