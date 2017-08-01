Kırklareli'nde 65 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 65 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 5 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Romanya, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 65 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.