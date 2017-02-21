Kırklareli'nde 51 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 51 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda Suriye ve Afganistan uyruklu 51 yabancıyı yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gruplara organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.