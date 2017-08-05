  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Kırklareli'nde 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

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Kırklarelinde 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli'ne bağlı Çağlayık köyü, Demirköy ilçesinin Sislioba ve Pınarhisar ilçesinin Poyralı köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 47 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler: mülteci, kırklareli, sığınmacı
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