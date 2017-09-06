Kırklareli'nde 117 kaçak ve sığınmacı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, Sislioba, Yeşilce ve Avcılar köylerinde düzenledikleri operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 117 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak ve sığınmacıların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışları için organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.