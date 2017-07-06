Kırklareli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Kırklareli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Kırklareli merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ile H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

M.Y. ile H.Y. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Şüpheli M.Y'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dershanelerde öğretmenlik yaptığı ve Bank Asya hesabının bulunduğu, H.Y'nin ise örgütün Lüleburgaz köylerinin sorumlusu olduğu iddia edildi. AA