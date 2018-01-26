Kırklareli'deki FETÖ'nün "emniyet yapılanması" davasında ara karar açıklandı

Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması'' kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 46 eski emniyet personelinin yargılandığı davada ara karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan duruşma salonuna yapılan duruşmaya, 34 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. 3 tutuklu sanık ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısının verdiği esasa ilişkin mütalaaya karşı kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan eski komiser Enes A, Faruk Y, Mustafa Barış Ö. ve Ömer Y'nin tahliyesine karar verildi.

Şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Daha önceden tahliye edilen H.H.G ve T.E'in dosyalarının tefrik edilme talepleri ise reddedildi.

Kaynak: AA