Kırklareli'deki FETÖ'nün "adliye yapılanması" davası

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıla kadar, "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Muhammed Bahtiyar Eskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin, tutuklu sanık Eskin hakkında mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başladı.

Sanık ve avukatın gelen belgelere ilişkin beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı İbrahim Topaldemir, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Topaldemir, mütalaasında, tutuklu sanık Eskin'in gelen bilgi ve belgeler ile tanık beyanlarına göre, örgütün "adliyeden sorumlu yardımcısı" olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Eskin'in, sohbet ve toplantılara katılarak himmet topladığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı, yönlendirme eyleminde bulunduğunun belirlendiğini aktaran Topaldemir, sanığa "terör örgütü yöneticiliği" ve "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından hüküm verilmesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Eskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Kaynak: AA