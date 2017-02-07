  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.734
    EURO 3.992
  • BIST 87476.73
    ALTIN 148.059
Buradasınız : » » Kırklareli'de zincirleme trafik kazası: 29 yaralı

Kırklareli'de zincirleme trafik kazası: 29 yaralı

Kırklareli'de 7 aracın karıştığı trafik kazasında 29 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırklarelide zincirleme trafik kazası: 29 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan çıkan personeli taşıyan Murat Güven'in kullandığı 59 S 1315 plakalı işçi servisi ile Cengiz Sertdemir yönetimindeki 59 FJ 755 plakalı minibüs, İstiklal Mahallesi'nde D-100 karayolunda çarpıştı.

Yolda savrulan araçlara, İsmet Sever idaresindeki 39 SJ 239 plakalı minibüs, Asım Yavaş yönetimindeki 34 HS 4350 plakalı minibüs, Aykut Karabelli'nin kullandığı 39 TE 618 plakalı otomobil, Ferdi Kalkan'na idaresindeki 34 GN 9086 plakalı otomobil ile Salih Güçter'in kullandığı 39 LG 606 plakalı minibüs çarptı.

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA

Etiketler: zincirleme kaza, kırklareli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER