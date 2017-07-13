  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kırklareli'de telefon dolandırıcılığı yapan 2 kişiye suçüştü

Kırklareli'de telefon dolandırıcılığı yapan 2 kişiye suçüştü

Babaeski'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler, 2 vatandaştan 32 bin lira alırken suçüstü yakalandı

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Kırklarelide telefon dolandırıcılığı yapan 2 kişiye suçüştü

Kırklareli'nde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde Nazmi Özcan ve Neyhan Karabayık isimli 2 yurttaş, kendilerini telefonla arayan kişilerin "Biz polisiz hesabınıza terör örgütü tarafından el konuldu. Hesabınızdaki ve evinizdeki tüm paraları bize teslim etmelisiniz" demesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis de Özcan ve Karabıyık'ın şüphelileri eve davet etmesini istedi.

Şüpheliler C.K. ile S.K. Özcan'dan 28 bin, Karabıyık'tan ise 4 bin lira alırken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Etiketler: telefon dolandırıcılığı, suçüstü, kırklareli
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