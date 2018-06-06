Kırklareli'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti, canlı hayvan kaçakçılığı, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarıyla 9’u devlet memuru 32 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

Operasyonda 31 cep telefonu, 1’i Bulgaristan’a ait 36 GSM hattı, 1 adet 9mm. ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5’i Bulgaristan ve 7’si Slovakya’ya ait 660 büyükbaş hayvan küpesi, 193 küçükbaş hayvan küpesi ile çok sayıda hayvan pasaportu, 1 el telsizi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 9’u memur 32 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

9 ara yakalama yapıldı

Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan 9 ara yakalamada 27 kilogram kubar esrar, 82 büyükbaş, 71 küçükbaş olmak üzere 153 hayvan, olaylarda kullanılan 3 araç, sınır bölgesinde haberleşmede kullanılan 4 el telsizi, 54 büyükbaş hayvan küpesi ile bu küpe numaralarına göre düzenlenmiş 30 büyükbaş hayvan pasaportu, 1 hayvan küpesi takma aleti ile 6'sı yabancı ülkelere ait olmak üzere 15 GSM hattı ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA