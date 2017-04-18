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Kırklareli'de kar yağışı etkisini kaybetti

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.

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Kırklarelide kar yağışı etkisini kaybetti

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 3 santimetre olarak ölçüldü.

Bazı sürücüler, yollardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yerini sağanağa bırakması ön görülüyor.

Bazı vatandaşların ise kar yağışı dolayasıyla Dereköy Sınır Kapısı yolunda hatıra fotoğrafı çekildiği görüldü. AA

Etiketler: kırklareli, Kar yağışı
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