Kırklareli'de aranan kişilere yönelik operasyon: 28 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu cezaevi firarisi, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelileri tespit etti.

Lüleburgaz Emniyet Müdürü Ali Koca yönetiminde özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 300 polis ekiplerince, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kasatura ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.