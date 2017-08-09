Kırklareli'de 24 sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde 34 FN 5259 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan minibüs takibe alındı. Kovalamaca sonrası Babaeski ilçesinde minibüsü bir sokakta terk eden ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Minibüste yapılan aramada, 12'si çocuk 7'si kadın olmak üzere Suriye uyruklu 24 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.