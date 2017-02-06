  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Kırklareli ve Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 115 yabancı uyruklu yakalandı.

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Kırklareli ve Edirnede kaçak göçmen operasyonu

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan grupları tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan, Suriye, Hindistan ve Irak uyruklu 24 kişi yakalandı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 91 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Meriç ilçesinde Yunanistan sınırı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 91 kişiyi tespit etti.

Yakalanan kaçaklar işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi, kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

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