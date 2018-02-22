Kırklareli Valisi'nden vatandaşa çay servisi

Kırklareli Valisi Çiftçi, Demirköy ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaret ettiği esnafla sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Vali Çiftçi, daha sonra bir kahvehaneye girdi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra çay ocağının başına geçerek çay ikramında bulundu.

Bu duruma şaşıran bazı vatandaşlar, çay tepsisini Vali Çiftçi'nin elinden almak istedi. Kendisinin de köy çocuğu olduğunu ifade eden Çiftçi, her işi yaptığını söyledi.

Yeri geldiğinde çaycılık, yeri geldiğinde çiftçilik yaptığını anlatan Çiftçi, hayatın tüm zorluklarını yaşadığını kaydetti.

Vali Çiftçi, daha sonra Hamdibey, Balaban ve Boztaş köylerini ziyaret etti.

Kaynak: AA