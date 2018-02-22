  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.678
  • BIST 115969.53
    ALTIN 161.699
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırklareli Valisi'nden vatandaşa çay servisi

Kırklareli Valisi'nden vatandaşa çay servisi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ziyarette bulunduğu Demirköy ilçesinde girdiği bir kahvehanede çay ocağının başına geçerek, vatandaşlara çay servis etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırklareli Valisinden vatandaşa çay servisi

Kırklareli Valisi Çiftçi, Demirköy ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaret ettiği esnafla sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Vali Çiftçi, daha sonra bir kahvehaneye girdi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra çay ocağının başına geçerek çay ikramında bulundu.

Bu duruma şaşıran bazı vatandaşlar, çay tepsisini Vali Çiftçi'nin elinden almak istedi. Kendisinin de köy çocuğu olduğunu ifade eden Çiftçi, her işi yaptığını söyledi.

Yeri geldiğinde çaycılık, yeri geldiğinde çiftçilik yaptığını anlatan Çiftçi, hayatın tüm zorluklarını yaşadığını kaydetti.

Vali Çiftçi, daha sonra Hamdibey, Balaban ve Boztaş köylerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: vali, kırklareli, çay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER