  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.67
  • BIST 114621.35
    ALTIN 160.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında soruşturma devam ediyor

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında soruşturma devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, yargıya intikal etmiş iddialara ilişkin başlatılan araştırma soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında soruşturma devam ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER