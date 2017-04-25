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Kırklareli merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Kırklareli merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: kırklareli, fetö
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