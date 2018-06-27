Kırklareli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Zafer K., Erencan Ö. ile Sercan A. tutuklanırken, Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 vatandaşı dolandırdılar

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kendilerini banka görevlisi veya alışveriş yapılan sitelerden alıcı gibi tanıtan şüphelilerin yaklaşık 15 vatandaşı dolandırdığını tespit etmişti. Ekipler geçen hafta İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla 4 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları düşünülen otomobilde yapılan aramada 2 silah, çok sayıda cep telefonu ile SIM kartları ve bazı belgeler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA