Kırklareli 'demokrasi nöbeti'nde

Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, bir araya gelen vatandaşlar, "demokrasi nöbeti"ne başladı.

Valilik binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları atarak, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenilmesiyle devam etti. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar da okundu.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bin yılın en büyük ihanetine maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'deki asker kıyafeti giymiş teröristlerin vatandaşların üzerine kalleşçe saldırdıklarını anlatan Çiftçi, bu milletin bombalarla, tanklarla, tüfeklerle ve uçaklarla korkutulamayacağını vurguladı.

Milletin imanının, yüreğinin, yumruğunun, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin, demokrasi sevgisinin ve milletin iradesinin toptan tüfekten daha güçlü olduğunu dile getiren Çiftçi, ''80 milyonun kahramanı şehit Ömer Hali·sdemi·r'i hesap edemediler. 249 şehidimizi, 2 bin 193 gazimizi hesap edemediler. Meydanlara inen bu aziz milleti, hesap edemediler. Halkın gücünün tankın gücünden üstün olduğunu hesap edemediler. Sonuç olarak, bu millet darbeci bozuntularına dersini verdi, namusunu, vatanını, bayrağını, cumhuriyetini, milli iradeyi çiğnetmedi ve bu aziz millet vatanını dış güçlere ve onların maşalarına teslim etmedi. Emperyalist güçlerin ve maşa olarak kullanılan FETÖ terör örgütünün ülkemizi işgal projesine, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da olduğu gibi bu büyük millet tarafından izin verilmemiştir.'' diye konuştu.

Çiftçi, milleti bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini aktararak, Türkiye'nin dış güçlere rağmen dimdik ayakta durduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve selaların okunmasıyla vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı.