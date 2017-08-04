  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.2
  • BIST 108036.96
    ALTIN 144.256
Buradasınız : » » Kırıkkale'deki FETÖ sanığına hapis cezası

Kırıkkale'deki FETÖ sanığına hapis cezası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırıkkaledeki FETÖ sanığına hapis cezası

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık M.Ç. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan M.Ç, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdığı sanığı, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu sanık eski emniyet amiri Ç.D. ve avukatı hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Ç.D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

Etiketler: Kırıkkale, fetö, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER