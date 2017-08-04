Kırıkkale'deki FETÖ sanığına hapis cezası

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık M.Ç. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan M.Ç, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdığı sanığı, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu sanık eski emniyet amiri Ç.D. ve avukatı hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Ç.D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.