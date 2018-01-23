Kırıkkale'deki FETÖ davasında beraat kararı

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuksuz yargılanan binbaşı M.U, astsubay Ü.A. ile avukatları katıldı.

Binbaşı M.U, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, kendisinin hiçbir örgüte üye olmadığını iddia etti.

Vatanına ve milletine sadık bir asker olduğunu ileri süren M.U, "Ne FETÖ ne de diğer başka örgütlere üye değilim. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bu alçak saldırıyı kınıyorum. Askerlik mesleğimi çok seviyorum. Hala görevimin başındayım." diye konuştu.

Astsubay Ü.A. ise suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA