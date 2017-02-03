  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kırıkkale'deki FETÖ davası

Kırıkkale'deki FETÖ davası

Aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gök ve iş adamı Tonga'nın da yer aldığı, 64 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklarda 7'si tahliye edildi.

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Kırıkkaledeki FETÖ davası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın dördüncü celsesine, 27'si tutuklu 52 sanık ile avukatları katıldı.

Tanık ve müştekilerin ifadelerinin alınmasını tamamlayan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının savunmalarını aldı. Avukatlar, tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Süleyman S, Mutlu K, Meliha A, Hasan G, Ali Ö, İbrahim S. ve Ömer A. hakkında tahliye kararı verdi.

Tutuksuz sanıkların haftada iki gün olan adli kontrollerinin bir güne indirilmesine hükmeden heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 28-29-30 Mart'a erteledi. AA

Etiketler: Kırıkkale, fetö dava, ekrem gök, hasan basri tonga
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