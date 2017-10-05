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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü

Kırıkkale'de otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kırıkkalede trafik kazası: 2 ölü

Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 71 DH 240 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri Karayolu'ndaki Hurdalık Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen Süleyman Başarır idaresindeki 40 KD 721 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, çapmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile Habip Altıntop, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri, otomobilden çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücü ve Altıntop'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Habip Altıntop'un, AK Parti'den Kırıkkale İl Genel Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Kırıkkale'de trafik kazası
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