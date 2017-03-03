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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Keskin ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kırıkkalede trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Taş idaresindeki 34 RL 5737 plakalı otomobil ile Memiş Kalınsaz'ın kullandığı 06 AF 9531 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri karayolu Çelebi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Emine Kalınsaz (58) ve Umut Elçin (6) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüler ile Beytullah Kalınsaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Memiş ve Beytullah Kalınsaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emine Kalınsaz ve Umut Elçin'in cenazeleri, Keskin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Etiketler: Kırıkkale, Keskin ilçesi, otomobil, hafif ticari araç
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