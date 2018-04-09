Kırıkkale'de trafik kazaları: 1 ölü, 13 yaralı

Ömer Doygun'un kullandığı 06 AT 5367 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yusuf Ö'ye çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yusuf Ö'nün cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mert Seyit'in kullandığı 06 SA 920 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Yeni Sanayi kavşağında Yeter Açıkgöz idaresindeki 06 AKH 662 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ercan Çakır ve Ekrem Tok, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ali Şenses'in kullandığı 71 EE 581 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağında Nisan Bodur yönetimindeki 06 ZAS 76 plakalı otomobille çarpıştı. Cemal Aydın'ın kullandığı 60 HG 578 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, sürücü Nisan Bodur ile araçlarda bulunan Asliye, Aybüke ve Erdal Bodur, Rüzgar ve Ege Aydın, Elif Özgan, Cumali Türk ve Yaşar Şenses yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA