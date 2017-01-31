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Kırıkkale'de torbacı operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

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Kırıkkalede torbacı operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kentteki 12 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekleri de kullanıldı.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve şırınga ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ekipler Sanayi Mahallesi'nde düzenledikleri başka bir operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.Y, S.Ö. ile B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Kırıkkale, uyuşturucu, 12 adres eş zamanlı, 15 kişi
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