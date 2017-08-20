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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Kırıkkalede iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ahmet Tok idaresindeki 16 CNL 48 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 61. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjü aşıp, karşı şeritte Gürhan Öztürk'ün kullandığı 19 US 632 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Tok olay yerinde öldü, eşi Şükran Tok ile araçlarda bulunan Fatih, Özge, Özlem Çalışkan, Şaziye, Aysu, Esma ve Gürhan Öztürk yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Şükran Tok kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztürk ailesinin, Çorum'dan Ankara'ya sünnet düğününe gittiği öğrenildi.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle Tok'un kullandığı aracın motoru yaklaşık 25 metre ileriye fırladı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Samsun-Kırıkkale karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Etiketler: Kırıkkale, trafik Kazası
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