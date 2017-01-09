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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Kırıkkalede FETÖ/PDY davası

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram G, Hasan Y, Yakup G. ve Fatih Sultan B. ile tutuksuz yargılanan Ayşegül K, Ayten Ç, Emel B, Ersel D, Dinç E, Ertuğrul E, Ethem A, Eyüp K, İsrafil T, Mehmet Ü, Murat Ç, Reyhan U, Semih E, Sedat A, Gülen K, Hasan K, Şevket A, Çoruh Türksel D, Ferda Y, Yakup T, Serhat D, Yasin Y, Enes T, Mehmet Mustafa H, Abdülkadir Z. ve avukatları katıldı.

Leyla D. ise Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ercan A. da mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

"Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar"

Tutuklu sanıklardan Yakup G'nin ifadesinin alındığı sırada Mahkeme Başkanı Uğur Köker'in "Cezaevlerinde şu tarihleri bekleyin gibi rüyalar görülüyormuş. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, cezaevlerine gelerek namaz kıldırıyormuş. Sizin oraya da uğradı mı?" sorusu üzerine, Yakup G. "Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar. Herkes rüya görüyor. Ancak şu tarihi bekleyin diye bir şey duymadım. Fetullah Gülen bizim oraya gelmedi" ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz 11 sanığın adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına, tutuksuz 16 sanığın adli kontrollerinin haftada 1 güne indirilmesine, yurt dışı yasaklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Etiketler: Kırıkkale, fetö, PDY
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