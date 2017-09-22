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Kırıkkale'de FETÖ sanıklarına hapis

6 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

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Kırıkkalede FETÖ sanıklarına hapis

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Yasin Akaslan Kırşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın, tutuksuz yargılanan eşi Meliha Akaslan ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Yasin Akaslan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ'nün kapatılan okulunda asgari ücretle geçimini sağlamak için çalıştığını iddia etti.

Meliha Akaslan ise ByLock kullanmadığını ve kendisinin de asgari ücretle FETÖ'nün kapatılan yurdunda bir dönem çalıştığını savundu.

Mahkeme heyeti, karı ve kocaya 6 yıl 11 ay 22'şer gün hapis cezası vererek, lösemi hastası Yasin Akaslan'ı tahliye etti, eşi Meliha Akaslan ise tutuklandı.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, tutuklu sanık Fikret C, Çorum'dan SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık İlhami A. ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların savunmaları alan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada yargılanan Abdurrahman G. ve Mehmet G. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Etiketler: Kırıkkale, fetö
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