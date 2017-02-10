  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Kırıkkale'de ByLock operasyonu

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Kırıkkalede ByLock operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli 6 polisten 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan emekli polisler M.D, İ.K, E.E, İ.A, A.A. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, S.K. ve M.D. tutuklandı. A.A. ile E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dün ByLock kullandıkları iddiasıyla emekli polisler M.D, İ.K, E.E, İ.A, A.A. ve S.K. gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Kırıkkale, FETÖ/PDY, operasyon, bylock
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