Kiraz'da çocuk yaşta evliliğe karşı halk bilgilendiriliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri, çocuk yaştakilerin kaçtığı ve evlendirildiği iddia edilen İzmir'in Kiraz ilçesinin Olgunlar ile Sırımlı mahallelerinde ev ev gezerek durum tespiti ve bilgilendirme çalışması yapıyor.

Kiraz'daki çocuk yaşta evliliğe karşı 'farkındalık' için çalışılıyor

Olgunlar Mahallesi'nde 83 gün boyunca kayıp olan 15 yaşındaki Ş.A'nın Aydın-Nazilli yolu üzerindeki bir evde bulunması üzerine gündeme gelen "çocuk yaşta evlilik iddiaları" üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile jandarma ve Kiraz Belediyesi ekipleri bölgede ortaklaşa eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlattı.

Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın, son günlerde mahallelerinin çocuk yaşta evlilik iddialarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını, son olarak 14-15 yaşlarındaki Ş.A'nın kaçırıldığını belirtti.

"Küçük yaşta evlilik günümüzde yok desek doğru olmaz"

Mahallede yaşayanların dar gelirli olduğunu ifade eden Yaygın, "Çocuklarını küçük yaşta evlendiren aileler birbirinden para almıyor ama düğün olursa aileler eşyaları ortak alıyor. Durumlar belli, burada ailelerin maddi durumu zayıf, eşya için yardım ediliyor. Hangisinin durumu iyiyse diğer aileye yardım ediyor. Başlık parası diye bir şey yok." dedi.

Küçük yaşta evlilikleri onaylamadıklarını, köydeki bu kötü uygulamayı sona erdirmek istediklerini, bu nedenle belediye ve resmi kurumların eğitim düzenlediğini vurgulayan Yaygın, "Eskiden küçük yaşta evlilik daha çok oluyordu ama 'şimdi yok' dersek doğru olmaz." diye konuştu.

Kız çocuklarının nüfus cüzdanlarının geç çıkarıldığını, bu nedenle kaçırılan kızların yaşlarının daha büyük olduğunu iddia eden Yaygın, mahallede okul olduğunu, kız çocuklarının da eğitim aldığını ifade etti.