'Kınalı koçlar' Afrin'deki Mehmetçiğe gönderildi

Bursa'da bir mahallenin sakinleri, "Kınalı Koçlar Afrin'e" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan bağışlarla aldıkları 80 küçükbaş hayvanı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla askerlere gönderdi.

Merkez Osmangazi ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir ortaokulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan mahalle muhtarı Musa Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ünal, mahalle sakinlerinden harekata destek olmak için bir talep geldiğini anlatarak, "Askerlerimize kuzu göndermek istedik. Yaklaşık bir haftada 70 bin lira toplandı. Mahalle halkı bir bütün oldu, kısa sürede böyle organizasyon yaptık. Bu 70 bin lira ile alınan 80 kuzuyu Afrin'deki askerlere gönderiyoruz" dedi.

Organizasyonu yürüten mahalle sakinlerinden Ali Kıran da, kampanya kapsamında mahalle halkının adeta kenetlendiğini söyledi.

Kıran, vatandaşların çok kısa sürede bir araya gelip bağış yaptığını söyledi.

"Bu kampanyayı askerimizin ihtiyacı olduğundan değil, birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak, küllenen milli duygularımızı yeşertmek amacıyla düzenledik. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali biz de 'Ne yapabiliriz' diye düşündük, böyle bir kampanya başlattık. Allah oradaki Mehmetçik'imizin yardımcısı olsun. Allah bu ülkenin üzerinde hesabı olanların hesabını bozsun."

Okunan duanın ardınan küçükbaş hayvanları taşıyan tır Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Kaynak: AA