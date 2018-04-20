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Buradasınız : » » Kınalı keklik tuzakçılarına 56 bin lira ceza

Kınalı keklik tuzakçılarına 56 bin lira ceza

Van'da son bir hafta içinde yapılan 9 farklı denetimde, kafes avcılığı yapan 13 kişiye 21 bin 502 lira idari para cezası verildi ve 35 bin 50 lira tazminat bedeli talep edildi.

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Kınalı keklik tuzakçılarına 56 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın sürdürebilirliği adına yapılan av koruma faaliyetlerine devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan Van'ın Gevaş ilçesinde, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan faaliyetlerde, çok sayıda kınalı keklik, tuzakçıların elinden kurtarıldı.

Son bir haftada yapılan 9 farklı denetimde toplam 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimler sırasında 73 kınalı kekliğe ve çok sayıda kafes ile tuzaklama malzemesine de el konuldu.

Kafes avcılığı yapan 13 avcıya 21 bin 502 lira idari para cezası verilirken, 35 bin 50 lira da tazminat bedeli talep edildi. El konulan kınalı keklikler, tedavi ve rehabilite edilmek üzere DKMP Van Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, kınalı keklik, doğa koruma ve milli parklar
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