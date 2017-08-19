  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kına gecesi dönüşü silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Kına gecesi dönüşü silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak merkeze bağlı Kumtarla köyünde içinde 4 kişinin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kına gecesi dönüşü silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta katıldıkları kına gecesinin ardından otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumtarla köyünde Tolga Köse (19) ile Şeref (40), Soner (35) ve Uğur Akyüz'ün (14) bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edildi.

Aralarında husumet bulunan Erdem A'nın (20) gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Tolga Köse'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, katil zanlısı Erdem A'yı gözaltına aldı.

Saldırıda ölen kişilerin yakınlarının ise olayı öğrenerek geldikleri hastanenin önünde sinir krizi geçirdiği görüldü. AA

Etiketler: zonguldak, kına gecesi, silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER