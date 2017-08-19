Kına gecesi dönüşü silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta katıldıkları kına gecesinin ardından otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumtarla köyünde Tolga Köse (19) ile Şeref (40), Soner (35) ve Uğur Akyüz'ün (14) bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edildi.

Aralarında husumet bulunan Erdem A'nın (20) gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Tolga Köse'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, katil zanlısı Erdem A'yı gözaltına aldı.

Saldırıda ölen kişilerin yakınlarının ise olayı öğrenerek geldikleri hastanenin önünde sinir krizi geçirdiği görüldü. AA