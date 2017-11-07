  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.836
    EURO 4.454
  • BIST 114165.67
    ALTIN 157.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kimyasal ve petrol ürünleri deposunda yangın

Kimyasal ve petrol ürünleri deposunda yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama terminalinde çıkan yangın diğer tanklara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kimyasal ve petrol ürünleri deposunda yangın

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'daki sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama terminalindeki bir tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından, tankerde yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer tanklara sıçramadan söndürdü.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Toltar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahale ettiğini söyledi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Toltar, "Şu an tehlikeli bir durum söz konusu değil. Soğutma işlemi bir müddet daha devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, Kocaeli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER