Kimyasal ve petrol ürünleri deposunda yangın

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'daki sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama terminalindeki bir tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından, tankerde yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer tanklara sıçramadan söndürdü.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Toltar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahale ettiğini söyledi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Toltar, "Şu an tehlikeli bir durum söz konusu değil. Soğutma işlemi bir müddet daha devam edecek." dedi.

Kaynak: AA