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Kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen, boya yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

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Kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen, boya yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boya yapımında kullanılan kimyasal madde taşıyan Sadettin Akyıldız idaresindeki 34 LC 4911 dorse plaka tanker, Eynerce kavşağında virajı alamayarak, devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, parlayıcı ve yanıcı maddenin çevreye zarar verme riskine karşı güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan Akyıldız, Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekipler, tankerden sızan kimyasal maddenin üzerine silis kumu döktü.

Bu arada, tankerdeki asit sızıntısı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri kaza bölgesinde çalışma gerçekleştirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tankerin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. AA

Etiketler: Kocaeli, dilovası, trafik Kazası, kimyasal madde tanker
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