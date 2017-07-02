Kimya fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Caddesi'nde matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy OSB ve çevre ilçelerden gelen 50 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çevredeki fabrika duvarlarına soğutma çalışması yaptı.

Bu arada, Çerkezköy OSB'de kriz masası oluşturularak önlem amaçlı bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60 fabrikanın elektriği kesildi.

Yoğun dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yüzer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybının olamamasının sevindirici olduğunu söyledi.

"Yangın kontrol altına alındı"

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yazılı açıklamasında, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangın nedeniyle fabrikanın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"Yangına bağlı olarak ölü ve yaralı olmaması ve yakındaki fabrikalara sıçramaması sevindirici. Yangın 3 saat sonra kontrol altına alınabilmiştir. Yangının kontrol altına alınmasında bölgemizde merkezi hidrand sisteminin kurulu olması çok etkili olmuştur. Yangına müdahale sonrasında Tekirdağ AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede kimyasal gaz analiz ölçümleri yapılarak olaya müdahale eden itfaiye ekipleri ve çevre yerleşim alanlarından yaşayan insanlar açısından herhangi bir risk olmadığı ifade edilmiştir. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz."