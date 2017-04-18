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Kimse Yok Mu Derneğinin 14 yöneticisine gözaltı

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin 14 yöneticisi gözaltına alındı.

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Kimse Yok Mu Derneğinin 14 yöneticisine gözaltı

Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin 14 yöneticisi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin yöneticileri olan, esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

Etiketler: Samsun, fetö, kimse yok mu
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