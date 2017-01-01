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Kimlik tespiti yapılan cenazeler yakınlarına teslim ediliyor

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

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Kimlik tespiti yapılan cenazeler yakınlarına teslim ediliyor

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunun önüne gelenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları belirtilen Fatih Çakmak, Bahadır Çakır ve Hatice Karcılar'ın yakınları da Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Fatih Çakmak'ın ağabeyi Erkan Çakmak, yaptığı açıklamada, 1981 doğumlu kardeşinin gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışırken öldürüldüğünü söyledi.

Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çakmak, "Nasıl sakin olayım. Yüreğim yanıyor. Kardeşimi öldürdüler. Hayatta polisle işim olmazdı. Bir kere kapıma geldiler, o da kardeşimin ölüm haberini verdiler. Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu. Bir hiç uğruna öldürüldü." diye konuştu.

Turizmcilik yapan ve saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğan ise akrabasının şehit edilen polis memurundan sonra öldürülen ilk kişilerden biri olduğunu belirtti.

Kimlik tespiti yapılan cenazeler ailelerine teslim ediliyor

Bu arada, kimlik tespiti yapılan cenazeler ailelerine teslim ediliyor. Gümrükçü Mustafa Kaya'nın ailesi de gözyaşları eşliğinde cenazeyi teslim aldı.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiler için de ilgili devletlerin İstanbul'daki konsolosları Adli Tıp Kurumuna geldi. Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer ise bir araçla kuruma gelerek bilgi aldı. AA

Etiketler: Adli Tıp Kurumu, kimlik tespiti, İstanbul Ortaköy
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