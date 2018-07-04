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Kilis'ten sınırın Suriye tarafına zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten askeri araçlar ve lojistik malzemeler gönderildi.

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Kilisten sınırın Suriye tarafına zırhlı araç sevkiyatı

Batı ve Doğu illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPD) gönderildi.

Gece başlayan sevkiyatlar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor.

Kilis’te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi. 

Kaynak: AA 

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