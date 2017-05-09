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Kilis'teki FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet imamı olduğu iddia edilen 2 eski polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kilisteki FETÖ/PDY operasyonu

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 eski polis, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Elazığ, Van, Bitlis emniyet imamı olduğu iddiasıyla Ö.U. ve Şırnak emniyet imamı olduğu iddia edilen M.K.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.U. ve M.K.S, Kilis Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. AA

Etiketler: Kilis, fetö
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