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Kilis'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Kilis ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

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Kiliste yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Kilis ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İl merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebildi.

Yetkililer ise sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız yapmadan ve sis lambalarını yakarak trafikte ilerlemeleri uyarısında bulundu.

Etiketler: yoğun sis, sis, Kilis
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