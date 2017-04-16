Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezinin yanı sıra Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahındaki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri kent içi ve şehirler arası güzergahlarda önlem aldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin etkisinin gün içerisinde yağışla dağılmasının beklendiğini bildirdi.