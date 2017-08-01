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Kilis'te trafik kazası: 9 yaralı

Kilis'te otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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Kiliste trafik kazası: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Doğan Arslan'ın, (22) kullandığı 27 ATF 11 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye karayolunun 10. kilometresinde seyir halindeki Ali Tekin yönetimindeki (24) 79 DE 442 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kilit taşı yüklü traktör, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 31 U 6968 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Medine (17), Ramazan (49), Muhammed Mustafa (12), Merve (19), Emine (46), Yağmur Nisa Gezer (5) ile Ahmet Atmaca (53) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Kilis-İslahiye karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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