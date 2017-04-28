  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.878
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.827
Buradasınız : » » Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kiliste trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi, hayatını kaybetti.

Ali Sarıyıldız yönetimindeki 27 HT 144 plakalı otomobil, Akpınar Caddesi Nüfus Müdürlüğü önünde Mustafa Atasever (65) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Atasever, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza, caddedeki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından devrilen motosiklet ve çevredeki vatandaşlarla otomobil sürücüsünün araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalışması yer aldı.

Etiketler: Kilis, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER