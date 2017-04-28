Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi, hayatını kaybetti.

Ali Sarıyıldız yönetimindeki 27 HT 144 plakalı otomobil, Akpınar Caddesi Nüfus Müdürlüğü önünde Mustafa Atasever (65) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Atasever, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza, caddedeki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından devrilen motosiklet ve çevredeki vatandaşlarla otomobil sürücüsünün araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalışması yer aldı.