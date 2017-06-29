  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kilis'te şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Kilis'te şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Kilis'teki trafik kazasında şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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Kiliste şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay ve Bakım Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik'in naaşları, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve diğer ilgililerin katılımıyla tören gerçekleştirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay'ın cenazesi Bingöl, Bakım Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik'in naaşı ise Samsun'a gönderildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde dün sivil askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 asker şehit olmuş, biri asker 5 kişi yaralanmıştı. 

Etiketler: Kilis, şehit, ömer çintay, şevket alnıdelik, Gaziantep
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